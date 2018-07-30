Российские ученые разработали технологию очистки воды с помощью электрических молний

Специалисты из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию очистки воды с помощью «искусственной грозы», сообщает «Русская планета». Водоочистные установки будут поставлять строителям газопровода «Сила Сибири».

Согласно проекту, всего будут построены десять установок «Гейзер ТМ». Они будут очищать воду для площадок, где есть жилые здания, административные постройки, столовая, бытовые и хозяйственные комплексы. Одновременно на таких площадках могут пребывать до 250 человек.

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Как объясняют ученые, при использовании «искусственной грозы» происходит окисление нежелательных веществ, которые остаются в виде осадка. Затем вода проходит через натуральные фильтры и становится практически кристально чистой.

Ранее специалисты из Сколковского института науки и технологий научились предсказывать динамику роста растений. Ученые создали систему машинного обучения, которая работает с помощью искусственного интеллекта. Разработка на основе двухмерных и трехмерных изображений прогнозирует, как то или иное растение будет выглядеть в будущем.