Российские физики создали источник света, способный работать в космосе

Российские физики создали источник света, который сможет работать в космосе, сообщает «Русская планета». В качестве материала специалисты использоваливисмутовое оптоволокно, способное не разрушаться под воздействием радиации и выдерживать низкие температуры.

По словам ученых из Научного центра волоконной оптики РАН, висмутовое оптоволокно не имеет аналогов за рубежом. Оно представляет собой нити из пластика или стекла, проводящие не электричество, а пучки света.

Массовое применение данная конструкция нашла в передаче интернет-сигнала, она активно используется при создании лазеров и датчиков. Новый источник света испытывали, создав ему условия, которые имеются на борту спутника в космосе.

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Исследования показали, что висмутовые волокна отлично подходят для использования в безвоздушном пространстве. Разработка должна пригодиться для создания систем связи и прочих космических приборов.

Ранее ученые из Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Института биофизики клетки (ИБК) РАН разработали технологию, с помощью которой удалось увеличить срок хранения донорского сердца для операций по трансплантации в четыре раза.