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Российские ученые создали продукты питания против рака

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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На данный момент можно попробовать быстрорастворимую кашу, овсяное печенье и мюсли.

Специалисты Университета ИТМО и НМИЦ онкологии имени Петрова Минздрава России создали уникальные продукты питания для предотвращения развития рака, сообщает «Русская планета». Уже сегодня можно попробовать быстрорастворимую кашу, овсяное печенье и мюсли. От обычных продуктов они отличаются содержанием биойода, селена и ликопина.

В каждом из трех продуктов содержание упомянутых элементов различается в зависимости от цели профилактики – рака легких, желудка, толстой кишки, молочной или предстательной железы. Для того, чтобы повысить усвояемость профилактических продуктов, ученые используют при приготовлении специально обработанный овес.

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Подобный способ, по их мнению, позволит снизить долю лекарств в превентивном лечении и поспособствует популяризации здорового питания. Сейчас специалисты готовятся к доклиническим испытаниям своих разработок.

Ранее конструкторы опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Мясищева запатентовали самолет с овальным фюзеляжем. По словам инженеров, подобный фюзеляж придаст лайнеру большую подъемную силу, позволит увеличить число пассажирских мест до 400 и размещать в салоне негабаритные грузы.

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