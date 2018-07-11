Российские конструкторы запатентовали самолет с овальным фюзеляжем

Специалисты опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Мясищева запатентовали самолет с овальным фюзеляжем, сообщает «Русская планета». По словам специалистов, подобный фюзеляж придаст лайнеру большую подъемную силу, позволит увеличить число пассажирских мест до 400 и размещать в салоне негабаритные грузы.

Проект получил наименование М-60. Разработчики отмечают, что он не имеет ничего общего с разрабатывавшимся еще в советские времена бомбардировщиком М-60. На сегодняшний день лайнер же прошел цикл аэродинамических испытаний на предмет устойчивости и управляемости.

Крылья новинки похожи на современные лайнеры, тогда как хвостовое оперение имеет V-образный вид, что больше соответствует боевым машинам. Двигатели конструкторы разместили в хвосте, что позволит уменьшить звуковые нагрузки на пассажиров.

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Самолет способен развивать скорость около 850 км/ч и подниматься в стратосферу, современные лайнеры же летают в более плотной тропофере.

Ранее стало известно, что специалисты из Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) в рамках проекта «Умный город» разработали для корпорации «Ростеха» светофоры нового поколения.

Устройства снабжены светодиодными экранами, на один из них выводится дополнительная информация о погоде и ситуации на дороге. Программирование и корректировка таких светофоров может осуществляться удаленно – с центрального пункта управления дорожным движением. Новинки обещают установить на российских дорогах уже в будущем году.