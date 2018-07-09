На российских дорогах установят «умные» светофоры

Специалисты из Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) в рамках проекта «Умный город» разработали для корпорации «Ростеха» светофоры нового поколения, сообщает «Русская планета».

Устройства снабжены светодиодными экранами, на один из них выводится дополнительная информация о погоде и ситуации на дороге. Программирование и корректировка таких светофоров может осуществляться удаленно – с центрального пункта управления дорожным движением.

Новинки обещают установить на российских дорогах уже в будущем году. Сначала светофоры появятся в Москве, а затем в других регионах. Разработчики устройства предполагают, что устройства будут способствовать оптимизации дорожного движения и повышения безопасности на дорогах.

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Ранее ученые из Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали специальную компьютерную игру, которая позволяет восстановить моторные функции у людей, перенесших инсульт.

Специалисты пояснили, что при инсульте обычно поражаются отдельные области мозга. И если моторные функции нарушены в одном полушарии, то они вполне могу сохраниться в другом. Целое полушарие может взять на себя выполнение утраченных функций.