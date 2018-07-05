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Петербургские ученые создали программу для реабилитации людей, перенесших инсульт

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Разработка специалистов предназначена для восстановления моторных функций, утраченных в результате нарушения кровоснабжения мозга.

Петербургские ученые из Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали специальную компьютерную игру, которая позволяет восстановить моторные функции у людей, перенесших инсульт, сообщает «Русская планета».

Специалисты пояснили, что при инсульте обычно поражаются отдельные области мозга. И если моторные функции нарушены в одном полушарии, то они вполне могу сохраниться в другом. Целое полушарие может взять на себя выполнение утраченных функций. Ускорить этот процесс можно тренировками.

Для этого нужно выполнять ряд заданий в игре, которые пациент должен выполнять за компьютером. В частности, нужно собирать фрукты в виртуальном саду. Это упражнение позволяет возбудить нейронные паттерны, необходимые для восстановления моторики.

Процесс реабилитации занимает около двух месяцев, тренироваться можно на дому. В ближайшее время разработчики хотят разнообразить игру, добавить в нее стрельбу по мишеням и другие новшества, чтобы каждый пациент мог выбрать себе занятие по интересу.

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Ранее специалисты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали сверхпрочный пластик, который относится к сверхвысокомолекулярным полиэтиленам. Новинка эффективно и равномерно распределяет нагрузку, выдерживает температуры до -80 градусов и способна восстанавливать поврежденные участки.

Ученые предполагают, что их разработка пригодится для облицовки техники, работающей в условиях Крайнего Севера, низкий коэффициент трения и высокая прочность позволяют применять пластик в подшипниках.

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