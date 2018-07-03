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Российские ученые разработали сверхпрочный пластик

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Он способен выдерживать экстремальные температуры до -80 градусов.

Специалисты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали сверхпрочный пластик, который относится к сверхвысокомолекулярным полиэтиленам, сообщает «Русская планета».

Новинка эффективно и равномерно распределяет нагрузку, выдерживает температуры до -80 градусов. Обладает максимальной ударопрочностью и способностью восстанавливать первоначальную форму при повреждениях.

Ученые предполагают, что их разработка пригодится для облицовки техники, работающей в условиях Крайнего Севера, низкий коэффициент трения и высокая прочность позволяют применять пластик в подшипниках.

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Ранее специалисты из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники при помощи отечественного чипа создали обучающего робота.

Отечественные чипы и платы, выполненные на их основе томской компанией Intec, во время тестов показали более высокую точность по сравнению с зарубежными аналогами, а также возможность большего числа подключений.

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