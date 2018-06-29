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Ученые обнаружили в галактике «космическую» нефть

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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По мнению специалистов, вероятность существования внеземной жизни гораздо выше, чем принято считать.

Международная группа астрономов обнаружила, что Млечный Путь оказался необычно богатым на «газ и нефть», сообщает «Русская планета». В среднем, на каждый 1 млн молекул водорода приходилось примерно 200-300 углеводородных цепочек.

Это означает, что она содержит в себе примерно 10 в 40 степени грамм углеводородных материалов, которых бы хватило на формирование 5 млн планет размером с Солнце. Уникальное открытие позволило ученым предположить, что большие запасы космической «нефти» говорят о еще большей вероятности существования внеземной жизни.

Все началось с того, что специалисты подсчитали общее количество «обычных» углеводородов в Галактике. Согласно подсчетам астрономов, их общая масса составила 10 миллиардов триллионов триллионов тонн.

«Мы смогли измерить массу всех алифатических углеводородов в межзвездной среде. Эти вещества, похожие на ощупь на жир, но гораздо менее съедобные, присутствуют в межзвездной среде в необычно больших количествах», – сказал Тим Шмидт из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

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По его словам, наблюдения с помощью инфракрасных и микроволновых телескопов показали, что все «родильные дома» звезд содержат в себе огромные количества простейших и сложных углеводородов. Однако остается загадкой, как они возникли и почему не распадаются на более простные молекулы под действием космических лучей, заряженных частиц и ультрафиолета.

Ранее сотрудники Института истории материальной культуры Российской академии наук обнаружили в Туве древний череп со следами трепанации. Он принадлежит представителям народа хунну, пришедшего с территории современной Монголии. Возраст находки – I век до нашей эры.

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