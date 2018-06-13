Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены

Специалисты из Массачусетского технологического института создали технологию RF-Pose, способную определить позу и движения человека, находящегося за стеной, сообщает «Русская планета».

Уникальную систему разработали для спасательных работ и наблюдения за пациентами, страдающими рассеянным склерозом или болезнью Паркинсона.

По словам профессора Дианы Катаби из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL), новейшая технология сочетает в себе систему искусственного интеллекта и беспроводное радиоустройство.

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В ходе работы над проектом инженеры с помощью камеры следили за добровольцами, которые ходили, сидели и открывали двери. На основе сделанных снимков ученые построили скелетную модель каждого испытуемого, после чего демонстрировали ее компьютеру вместе с соответствующим радиосигналом.

Сейчас технология способна использовать двухмерную модель движения человека, однако в ближайшем будущем ученые научат понимать RF-Pose трехмерные модели.

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