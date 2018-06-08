В «Сколково» научились диагностировать рак за час

Инновационный фонд «Сколково» представил технологию диагностики восьми видов рака, сообщает «Русская планета». Стоимость подобного обследования гораздо ниже традиционной, сама процедура длится около часа.

Биологический материал человека специалисты помещают в конейтер с ячейками, где содержатся различные реагенты-антитела. В случае, если у человека есть какая-либо онкология, соответствующая ячейка начинает светиться.

Технология позволяет одновременно проводить и молекулярно-генетический, и морфологический анализ. Раньше специалисты идентифицировали клетки опухоли лишь визуально, с помощью микроскопа.

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Преимущество технологии с биочипом и в том, что ее можно использовать в районной поликлинике. При первом же визите пациента врач сможет провести быстрое и полноценное обследование. Новинка уже получила международный патент. В планах ученых – разработка биочипов с более широкими возможностями для диагностики.

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