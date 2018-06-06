Российские ученые представят новую концепцию «Умного города»

Российские ученые до конца года разработают новую концепцию развития городской среды – Smart City, сообщает «Русская планета». В нее входит свыше двух десятком направлений – от образования и производства до экологии и образования. Проект призван объединить новейшие технологии в данных сферах.

По словам разработчиков из Тюменского индустриального университета (ТИУ), успешной реализации Smart City будут способствовать шесть факторов, четыре из которых входят в структуры программы цифровой экономики – безопасность, создание инфраструктуры, нормативное регулирование и условия для развития исследований.

Читайте также:

Российские и австрийские ученые разработают вакцину от аллергии на кошек



В качестве еще двух факторов, необходимых превращения города в «умный», специалисты называют подготовку кадров и формирование мышления.

Ранее стало известно, что петербургские ученые из НИИ «Масштаб» разработали для «Ростеха» аналог знаменитого мессенджера Skype, предназначенного для государственных ведомств и промышленности. Система, получившая название AVES-S, предназначена для проведения закрытых совещаний, экстренных видеоконференций и обмена конфиденциальной информацией.