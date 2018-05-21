  • 22 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 61.6022  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.6272  
Нефть($) 21.05.2018 79.52 +0.33
Нефть(p) 21.05.2018 4987.08 -17.82

Российские ученые научат компьютер самостоятельно писать музыку

Автор:


© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

Помимо самостоятельной работы, искусственный интеллект призван помогать человеку, дополняя произведения, основываясь на эмоциях композитора.

Ученые Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) обучают компьютер самостоятельному процессу написания музыки, сообщает «Русская планета». Такой искуственный интеллект сможет не только работать самостоятельно, но и помогать человеку сочинять мелодии.

В основе умного помощника заложена не нейросеть, а семантическая карта, в которой различные эмоциональные состояния человека и возможные вызываемые ими действия представлены в виде точек в аффективном пространстве.

Читайте также:

РАН поддержала инициативу показывать научно-популярные фильмы в прайм-тайм

Задача программы – связать их между собой, учитывая гармонию. Благодаря этой технологии искуственный интеллект сможет дополнять произведения человека отдельными нотами или аккордами.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Наука
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram