Российские ученые научат компьютер самостоятельно писать музыку

Ученые Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) обучают компьютер самостоятельному процессу написания музыки, сообщает «Русская планета». Такой искуственный интеллект сможет не только работать самостоятельно, но и помогать человеку сочинять мелодии.

В основе умного помощника заложена не нейросеть, а семантическая карта, в которой различные эмоциональные состояния человека и возможные вызываемые ими действия представлены в виде точек в аффективном пространстве.

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Задача программы – связать их между собой, учитывая гармонию. Благодаря этой технологии искуственный интеллект сможет дополнять произведения человека отдельными нотами или аккордами.

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