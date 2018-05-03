Российские ученые научат беспилотники «вынюхивать» нефть

Российские ученые обучат беспилотники «вынюхивать» залежи нефти, сообщает «Русская планета». Разработкой занимаются специалисты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ).

Ученые предлагают оснастить дроны лазерно-оптическими комплексами, способные обнаруживать в приповерхностном слое атмосферы метан, пропан и другие газы, которые свидетельствуют о наличии месторождения.

Авторы проекта поясняют, что данная аппаратура первоначально создавалась в антитеррористических целях – для поиска взрывчатых веществ. Она способна улавливать даже мельчайшие частицы нужных веществ.

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Установка подобных комплексов на беспилотники более рентабельна, нежели на вертолеты, поскольку час полета коптера стоит куда дешевле. Более того, данный способ нефтеразведки менее вреден с экологической точки зрения.

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