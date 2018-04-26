РАН поддержала инициативу показывать научно-популярные фильмы в прайм-тайм

Российская академия наук (РАН) поддержала идею петербургского депутата ЗакСа Александра Тетердинко о показе на телевидении в прайм-тайм научно-популярных фильмов. В ближайшее время академики сделают подборку передач, которые простимулируют у зрителя интерес к науке.

Тетердинко выступил с инциативой показывать научно-популярные фильмы в прайм-тайм в феврале этого года. Единоросс возмутился тем, что в последние годы российское общество столкнулось с широким распространением на телевидении лженаучных сведений и паранормальных верований.

В случае, если Госдума одобрит данный законопроект, федеральные каналы обяжут демонстрировать научные телепередачи в течение 120 минут эфирного времени. Трансляции будут идти в промежутках с 18:00 до 23:00 по рабочим дням и с 14:00 до 23:00 на выходных.

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