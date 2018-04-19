Российские ученые научились предсказывать поломку деталей авиатехники

Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» научились предсказывать поломку деталей авиационной техники или корабельных корпусов, сообщает «Русская планета». Ученые изобрели бесконтактный метод контроля внутренних напряжений в полимерных композитах.

«Методы контроля напряжений в композитных конструкциях зачастую неудобны. Например, неконтактные методы (ультразвуковая, акустическая дефектоскопия) позволяют выявлять только уже появившиеся дефекты. А традиционные методы оценки напряжений являются контактными и требуют подключения к материалу при помощи наклейки», – сказал старший научный сотрудник «МИСиС» Андрей Степашкин.

В настоящее время существуют композиты, где внутреннее напряжение после изготовления достигают 95% от предела прочности. В углепластиках, стеклопластиках, гибридных композитах нет такого уровня внутренних напряжений после изготовления, однако они все равно накапливаются под действием внешней среды, погодных факторов и эксплуатационных нагрузок.

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Идея наших ученых состоит в оценке напряжений с помощью аморфных магнитомягких микропроводов, которые еще на стадии изготовления закладываются между слоями углепластика и образуют чувствительную к напряжениям сетку. Новая технология дает возможность пользоваться всего одним датчиком. Это упрощает, ускоряет и удешевляет процесс оценки состояния композита.

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