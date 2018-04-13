Ученые научили нейросеть понимать собак

Американские ученые из Вашингтонского университета и Института в области искусственного интеллекта научили нейросети понимать собак, сообщает «Русская планета» со ссылкой на N+1. Для обучения они использовали пса. На его голове зафиксировали видеокамеру, на теле и конечностях - датчики, фиксирующие движения.

В итоге специалисты получили свыше 30 тыс. кадров движения собаки, которые были использвованы в качестве базы для работы нейросети. Искуственный интеллект сортировал объекты в кадре, прогнозировал будущие шаги животного на основе предыдуших. В итоге ученые получили алгоритм реакции пса на брошенный мяч

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По словам разработчиков, работу нейросети можно усовершенствовать, взяв за основу большее число кадров и увеличив прогнозируемое время. Сейчас планируется опробовать нейросеть на других животных.

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