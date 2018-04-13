Российские ученые займутся поиском новых элементов таблицы Менделеева

Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) займутся поиском новых элементов таблицы Менделеева с номерами 119 и 120, сообщает «Известия». На данный момент таблица заканчивается №118 – Оганесоном. Элемент назван в честь открывшего его академика Юрия Оганесяна.

Синтезировать последущие элементы академикам из подмосковной Дубны поможет новый комплекс ускорительных установок – Фабрика сверхтяжелых элементов. Она эффективнее существующего оборудования в 20-50 раз. С ее помощью физики займутся поиском «острова стабильности» сверхтяжелых ядер. Это гипотетическая область таблицы Менделеева, где время жизни изотопов значительно превышает этот показатель у их соседей.

«Точное положение этой области, где находятся самые долгоживущие сверхтяжелые ядра, остается загадкой для науки. Поэтому так важны эксперименты по синтезу 119 и 120 элементов. Мы надеемся, что это позволит более определенно сказать, где же находится такой «остров». Есть разные предположения – его центр может быть в районе 114- элемента, 120- либо даже 126. Здесь наши эксперименты будут ключевыми», – сказал ученый секретарь Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.

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По словам профессора Сколтеха и МФТИ Артема Оганова, поиск новых элементов и научная программа ученых из Дубны очень важны для фундаментальной науки. Поиск «острова стабильности» поможет пролить свет на законы природы. Ранее специалисты из ОИЯИ на ускорительном комплексе У-400 открыли 113 элемент (нихоний), 115 (московий), 117 (теннесин) и 118 (оганесон).

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