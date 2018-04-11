Красноярские гимназисты разработали электронный замок со специальным приложением

Учащиеся красноярской гимназии №1 «Универс» Сергей Горлов и Егор Тихомиров разработали электронный замок со специальным приложением, сообщает «Русская планета». Устройство состоит блока питания, защитного корпуса, конических шестерен, сервопривода платы и светодиодов. В замке предусмотрена альтернативная система питания на случай отключения электричества.



Работой замка управляет специальное приложение. Попасть в помещение, закрытое на такой замок, можно при помощи прокси-карты, которая запоминается приложением. Программа позволяет просматривать историю посещений, удалять старые карты, добавлять новые. В случае утери карты, ее код можно найти в приложении.

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Авторы считают, что в скором времени их замок будет применяться по назначению. Молодые люди уверяют, что он лучше своих аналогов в плане безопасности, надежности, долговечности.

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