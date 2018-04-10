Ученые из СПбГУ придумали, как «ронять» астероиды на Луну

Астрономы Санкт-Петербургского университета придумали, как бороться с опасными астероидами. По словам специалистов, можно изменить орбиту небольшого небесного тела, после чего «уронить» его на поверхность Луны, тем самым предотвратив столкновение с Землей. Результаты исследования петербургских ученых были опубликованы в журнале Solar System Research.

Придумать уникальный метод астрономы смогли после того, как вычислили возможные маршруты движения опасных «пришельцев» на основании данных о потенциальных ударах и сближениях. После этого специалисты вычислили 18 возможных ударных сценариев с Луной и еще 100 с Землей.

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Наиболее опасным ученым представляется астероид Апофис, который сблизится с нашей планетой в 2050-2060 годах. Позже к нам могут приблизиться еще три небесных тела: 2015 RN35 и 2008 EX5 во второй половине XXI века и 2013 XK22 в следующем столетии.