Американские ученые создали дешифратор мимики

Специалисты Массачусетского технологического института создали дешифратор мимики, назвав его AlterEgo, сообщает «Русская планета». Устройство представляет собой компьютер для обработки сигнала и носимую гарнитуру, которая прикрепляется к уху и челюсти.

Механизм снабжен системой искусственного интеллекта на базе нейросети. Принцип работы дешифратора основан на том, что электрический сигнал, возникающий в мышцах лица при «мысленном» произнесении слов, содержит достаточно информации для восстановления текста сказанного.

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Ранее ученые из Национального центра научных исследований во Франции выяснили, что голодание продлевает жизнь у приматов. Специалисты провели эксперимент, сократив на 30% количество калорий в ежедневном рационе мышиных лемуров.

Исследование проводилось на протяжении 10 лет. Продолжительность жизни приматов увеличилась на 50% по сравнению с животными, которые во время эксперимента питались в обычном режиме.

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