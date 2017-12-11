«ВКонтакте» покажет интересные лекции от Минобрнауки

В министерстве образования и науки объявили о сотрудничестве с «ВКонтакте». В ближайшее время в социальной сети будут размещены учебные материалы и методические пособия для студентов, педагогов, родителей и всех желающих.

«Мы рады сотрудничеству с социальной сетью — подобные сервисы предоставляют возможность получать навыки и знания в доступной форме каждому желающему и мы будем использовать для этого возможности новых форм средств массовой информации. Все лекции будут выложены на нашей официальной странице «ВКонтакте» и доступны для просмотра в любое удобное время», - сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с министерством прямые трансляции лекций и онлайн-олимпиады станут стандартом российского образования. По его словам, всем, кто занимается образованием, важно общаться со студентами и учениками на одном языке и в органичной для них цифровой среде.

В качестве бонуса новоиспеченные партнеры анонсировали лекцию Васильевой в прямом эфире #VKLIVE, где министр ответит на вопросы пользователей. Это случится уже в 2018 году.