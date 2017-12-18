В Крыму найден уникальный каменный мост времен Екатерины II

Мост находится по пути из Симферополя в Феодосию, а точнее – на повороте к селу Некрасово под Белогорском. Согласно переписи населения, в 2014 году там проживало 17 человек. Но так было не всегда. В 1805 году, вскоре после того, как Крым стал русским, в этой деревне, которая раньше называлась Мелеш, числилось 53 двора и 612 жителей.

Крым присоединяли к России не один раз. В середине XVIII века Российская империя решила подчинить полуостров себе. Тогда решились бы две серьезные проблемы. Во-первых, Россия получила бы выход к Черному морю. Во-вторых, прекратились бы набеги Крымского ханства на южные районы империи, из-за которых за несколько веков около пяти млн славян убили или отдали в турецкое рабство.

Первый раз Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году. Тогда страной правила Екатерина II, а за присоединение полуострова отвечал князь Григорий Потемкин. Он же отвечал за развитие новых территорий: построил города Херсон, Екатеринослав (сейчас Днепр), Николаев, Севастополь. Приглашал иностранных специалистов, разводил леса и виноградники, строил школы, фабрики, корабельные верфи. Деятельность князя была размашистой, активной. Его критиковали, ему завидовали, над его честолюбием посмеивались. Говорили, что громадные суммы, истраченные Потемкиным, не приносят никакой пользы. Но он не щадил ни денег, ни людей, ни себя и продолжал работать.

В 1787 году Екатерина II решила отправиться в путешествие по Крыму, чтобы посмотреть, как поживают новые земли. Вместе с императрицей поехали польский король Станислав-Август, австрийский император Иосиф II, светлейший князь Григорий Потемкин и еще три тыс. человек. Полугодовая командировка, которую впоследствии назовут Таврическим вояжем, стала беспрецедентной по масштабу, числу участников, стоимости и времени путешествия.

Потемкин тщательно готовился к приезду императрицы. За три года до путешествия он продумал план поездки: начал готовить лошадей на станциях, строить дворцы для императрицы и квартиры для ее свиты.

Специально для Екатерины II Потемкин приказал строить дороги «богатою рукою». В Старом Крыму для императрицы создали небольшой дворец и Екатерининский фонтан. Еще один дворец построили в Бахчисарае. По приказу Потемкина, создали специальную Амазонскую роту, которая целиком состояла из женщин. В местах, через которые проезжала Екатерина II, ее приветствовали татары, кабардинцы и другие южные народы, которые должны были развеять антирусские настроения.

Дорога из Петербурга в Крым и обратно заняла полгода. Путешествие по самому полуострову продлилось 12 дней. Расставшись с Потемкиным, императрица дала ему почетное название Таврический. Кроме того, он получил в подарок сто тыс. рублей «за труды и старания в доставлении продовольствия войскам, с выгодою и сбережением казны». Но главной наградой для него стало расположение Екатерины II.

Русский мост в Крыму. Фото: Институт археологии РАН

После этой поездки стали говорить о «потемкинских деревнях». Якобы на время поездки в Крыму расставили щиты с нарисованными домами, императрицу встречали ненастоящие войска и крестьяне, а товары из магазинов и животных из деревень постоянно перевозили по маршрутам Екатерины II. Авторство этой легенды приписывают саксонскому дипломат Георгу Гельбигу. Но сам Гельбиг находился в это время в Петербурге и не сопровождал императрицу в ее поездке. Свои выдумки, по мнению историков, он опубликовал для очернения Потемкина и России в целом.

До сегодняшних дней в Крыму сохранилось не так много объектов времен Екатерины II. Среди самых значительных – екатерининские мили. Это дорожные знаки, которые ставили на пути следования императрицы. На полуострове сохранилось пять таких знаков. Поэтому обнаруженный мост – важная находка для истории Крыма. Это один из немногих примеров того, как русские обустраивали полуостров после присоединения.

Малый каменный мост был проложен через ручей Ашиль, который полностью пересох к концу XIX века. Длина моста – около 30 метров, ширина – восемь. Переправу сделали из тесанного природного камня, по ее сторонам возвышался парапет – ограждение из каменных блоков. Позднее парапет обрушился. Сам мост использовался как минимум до середины XIX века – на нем нацарапаны инициалы и число «1861».

Рядом с мостом нашли конские подковы и детали упряжки, медные монеты времен Николая I и семь свинцовых пуль. Ученые предполагают, что раньше здесь находился постоянный пост, через который проходил почтовый тракт и где пересекались две дороги – из Феодосии и из Судака.

В конце лета крымские археологи сделали еще одно открытие времен Екатерины II. Они планировали отыскать останки солдат Красной армии в северной части полуострова, но нашли там захоронения времен русско-турецкой войны конца XVIII века. В братских могилах обнаружили останки 861 человека, многих из которых похоронили с турецкими пулями и рублеными ранами. В одной из могил находилось четыре отрубленные головы.

Ученые изучили металлические пуговицы, нательные кресты, иконы, монеты и пули и установили, что в братской могиле похоронены солдаты и офицеры 2-й армии князя Василия Долгорукова, участвовавшей в войне 1768-1774 годов. Эти военные взяли турецкие крепости Ор-Капу, Кафу и Арабат.

Русский мост в Крыму. Фото: Институт археологии РАН

Сейчас, по мнению заместителя председателя комитета крымского правительства по охране культурного наследия Вячеслава Зарубина, полуостров вступил в «золотой век» археологических исследований.

«Это связано с крупными проектами, которые реализуются. Когда-то что-то подобное было при строительстве Северо-Крымского канала (в 1961-1971 годах), хотя сейчас масштабы более крупные, связанные с огромными инфраструктурными проектами», – рассказал чиновник.

Наиболее масштабный проект среди них – строительство трассы «Таврида», которая соединит города Симферополь и Керчь, а также Крым и Кубань через Керченский мост. Строительство федеральной трассы началось в мае 2017 года. Однако летом работы замедлились – на многих участках будущей дороги встречались археологические находки. Поэтому специалисты приступили к раскопкам.

За это время археологи нашли около ста тыс. древних артефактов. Это захоронения XIV-XV веков в городе-крепости Мангуп-Кале, алтарь греческой богини Девы в античном городище Кульчик, золотые украшения в Усть-Альминском скифском городище и некрополе и многое другое.

После находки русского моста под Белогорском ученые Института археологии РАН продолжают раскопки. Недавно в окрестностях Керчи они обнаружили сельскую усадьбу времен Римской империи. Вероятно, там жили представители «среднего класса» Боспорского царства. В раскопках не было импортных или золотых вещей, но были недорогие украшения, посуда, статуэтки и марионетки. Последние назвали «эллинистическими Барби», потому что они предназначались для детей.

Малый каменный мост под Белогорском внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Он охраняется государством. Его нельзя снести, уничтожить, строить на нем новую дорогу. В скором времени мост должны отреставрировать и сделать туристическим местом.