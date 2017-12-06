Мясной бульон и таблетки со спиртом: как создавалось лекарство от язвы

В один из дней 1974 года молодой австралийский врач-интерн Барри Маршалл развел бактерии Helicobacter pylori в мясном бульоне и выпил их. Попав в организм ученого, микроорганизмы стали расти и размножаться. Из-за них Маршалл две недели страдал от гастрита. Благодаря им же через 30 лет он получил Нобелевскую премию.

Впервые человек увидел спиралевидную бактерию в 1875 году. Бактериолог из Германии Боттчер со своим французским коллегой Летюлем изучали желудок собаки и обнаружили там колонии бактерий, которые находились на дне и краях язвы органа. Но что делают эти микроорганизмы, ученые так и не смогли понять – и это случайное открытие было забыто.

Спустя десять лет профессор Валерий Яворский из Польши изучал содержимое человеческого желудка и обнаружил там спиралевидную бактерию, которой дал имя Vibrio rugula. В книгу «Руководство по заболеваниям желудка», опубликованную в 1989 году, вошла работа Яворского, в которой он заявил, что Vibrio rugula вызывает язву желудка. Но ни врачебный, ни научный мир на эту работу внимания не обратил, поскольку она была написана на польском языке. Про спиралевидную бактерию забыли почти на сто лет.

Единого мнения по поводу язвенной болезни во врачебном сообществе не было. Одни считали, что во всем виноваты стресс и нервы, и лечили язву снотворным и длительным сном. Другие шли хирургическим путем. Ученый Иван Петрович Павлов (тот, который ставил опыты на собаках) и его последователи обратили внимание, что важную роль для желудка имеет вагус – блуждающий нерв, который отвечает за выработку желудочного сока и соединяет мозг и брюшную полость.

Хорватский хирург Карл Шварц в 1910 году сформулировал: «Нет кислоты – нет язвы». Австрийский физиолог Зягмунд Экснер, подхватив идею, решил попробовать снизить желудочную секрецию в желудке собаки и сделал ей рассечение блуждающего нерва. Операция прошла удачно, желудочная секреция пропала. В 1911 году Экснер доложил об успехе операции на Берлинском хирургическом конгрессе, а швейцарец Бирхер начиная с 1918 года сделал более полутора сотен ваготомий – именно так стала называться операция.

Широкую известность операция ваготомии получила в 1943 году, когда американский хирург Лестер Драгстед, работавший в Чикагском университете, сделал то, что до этого ни один человек другому не делал, – ваготомию для лечения язвы двенадцатиперстной кишки. Пациентом был 35-летний американец. У него были регулярные кровотечения, за которыми следовали регулярные переливания крови. В результате операции боли прошли. Теперь блуждающие нервы рассекали всем, кто хотел вылечить язву.

В третий раз спиралевидную бактерию обнаружили в 1979 году. Открытие сделали австралийцы Робин Уорелл и Барри Маршалл, которые назвали ее Helicobacter pylori и сказали, что именно эта бактерия вызывает язву. Правда их коллеги усомнились, что бактерии в кислой среде желудка размножаться не могут, а язву вызывает стресс или повышенная кислотность.

Но ученые были настроены решительно. Стали выращивать бактерии в пробирках. Те росли и размножались. Затем, то ли во имя науки, то ли назло неверящим коллегам, Маршалл решает проглотить Helicobacter pylori.

Дома у Маршалла четыре ребенка и молодая жена, которая за две недели до этих событий сломала два ребра в автомобильной аварии. Но это ученого не останавливает. Он не предупреждает супругу об эксперименте.

В день эксперимента Барри Маршалл развел Helicobacter pylori в мясном бульоне и выпил. «В животе немного урчало. Это бактерия, или я был голодный?» - вспоминает Барри.

Три следующих дня в жизни Маршалла не происходило ничего нового, затем появилась тяжесть в желудке. С пятого по восьмой день у него была рвота. Он стал вялым, подавленным, не высыпался по ночам.

На его проблемы обратила внимание жена. Теперь ей приходилось следить за двумя сломанными ребрами, четырьмя детьми и больным мужем. Пожаловалась на «гнилой запах» из его рта. Коллеги Маршалла тоже это почувствовали, но вслух ничего не сказали.

Спустя десять дней эксперимент подошел к концу. Анализ показал, что в желудке австралийца бактерий Helicobacter pylori стало гораздо больше. Теперь пришло время лечиться. Маршалл принимал препараты висмут и метронидазол. Спустя две недели бактерии исчезли из его желудка.

Но медики на старания и страдания Маршалла внимания все равно не обратили. Они утверждали, что язву вызывает стресс, курение, неправильный образ жизни и повышенная кислотность, но не бактерия. Они продолжали бороться с язвой, снижая количество желудочного сока в организме. В 1970-х это можно было делать с помощью таблеток или по старинке – с помощью той самой ваготомии, которая в середине ХХ века спасла 35-летнего американца от переливаний крови.

Но сомнения все-таки были. Потому что помогала такая операция только в половине случаев. Зато часто случались осложнения. У многих пациентов развивались нарушения «эвакуации содержимого желудка». Это приводило к тяжелым последствиям. Некоторые пациенты умирали. После 1993 года таким образом больше не лечили язву ни желудка, ни двенадцатиперстной кишки.

Спустя год Национальный институт здравоохранения США официально согласился с тем, что большинство язв желудка, а также гастритов с повышенной кислотностью вызывает Helicobacter pylori. Врачам рекомендовали лечить эти болезни антибиотиками. Позже точно так же станут лечить и язву двенадцатиперстной кишки.

Через пару лет – уже в 1996 году – российские ученые из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН начали разработку отечественного препарата на основе висмута трикалия дицитрата для лечения язвенной болезни.

Австралийцы Робин Уоррен и Барри Маршалл получили Нобелевскую премию по медицине за открытие Helicobacter pylori только в 2005 году. В Нидерландах стали выпускать препарат «Де-Нол» на основе висмута трикалия дицитрата. Российские ученые продолжали свои разработки.

В 2009 году висмута трикалия дицитрат включили в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России. Сейчас российские патенты, которые позволяют создавать лекарства на основе такого препарата, есть только у пяти организаций. Один из них принадлежит Институту химии твердого тела и механохимии СО РАН, который недавно разработал новое средство от язвы.

Разработать лекарство от язвы Институту химии предложил Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, который к тому моменту научился получать висмут-калий-аммоний цитрата и исходное соединение – висмут цитрата. Институты получили лицензию Минпромторга РФ, зарегистрировали препарат «Витридинол» и начали проводить клинические испытания. Исследования показали, что будущее лекарство безопасно и эффективно борется с бактериями.

«Витридинол» – это аналог голландского «Де-Нола». Отличие состоит только в том, что зарубежные таблетки создают на основе обезвоженного этилового спирта. Российские ученые разработали технологию, благодаря которой изготовление лекарства происходит только с помощью воды.

Массовым производством «Витридинола» займется компания «Велафарм» из Кургана. Таблетки появятся в аптеках уже в следующем году.

Несмотря на то, что «Ветридинол» уже готов, а висмута трикалия дицитрат считается эффективным средством в лечении язвы, ученые продолжают исследования. Они хотят повысить противоязвенные свойства препарата и снизить его побочные эффекты.

Например, исследователи пытаются как можно дольше задержать препарат в желудке пациента, что позволит уменьшить концентрацию средства. Сейчас висмута трикалия дицитрат держится несколько часов. Но если его «задержать» на десять дней, то и дозу лекарства можно будет сократить в десять раз. Тогда в кровь попадет меньше препарата, и побочный эффект будет минимальным.

А ваготомией, благодаря которой в середине ХХ века помогли 35-летнему американцу и от которой отказались в 1993 году из-за тяжелых последствий, собираются лечить ожирение. Потому что каждый пятый худеет от этой процедуры. Только пока непонятно, как обстоят дела с летальными исходами.