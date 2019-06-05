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Президент РАН Александр Сергеев посетил производство биотехнологической компании BIOCAD

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© Фото: BIOCAD
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    Представители Академии наук высоко оценили работу компании.

    Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов и вице-президент по научным разработкам Роман Иванов провели экскурсию для президента РАН Александра Сергеева, вице-президента РАН Владимира Чехонина и начальника Секретариата президента РАН Валерии Беляниной, продемонстрировав практически весь цикл производства препарата от поиска молекулы до выхода готового продукта с упаковочной линии. Рабочая поездка делегации Академии наук началась с посещения лабораторного комплекса и производственных корпусов компании BIOCAD в особой экономической зоне «Нойдорф».

    «То, что мы увидели в BIOCAD, очень впечатляет. Существует некое убеждение, что проблема нашей страны – техническое отставание. Но сегодня нам продемонстрировали оснащение мирового уровня, мы убедились, что российская биотехнологическая компания действительно может охватить полный цикл производства сложных лекарственных препаратов, не уступающих западным продуктам. У нас не хватает таких сквозных цепочек от генерации знаний до рынка», – поделился впечатлением Александр Сергеев.

    Также представители РАН высоко оценили работу компании в области привлечения молодых специалистов и отметили, что средний возраст сотрудников – до 30 лет, факт, которым они были приятно удивлены.

    После члены делегации и руководство компании обсудили возможное сотрудничество с целью применения фундаментальных научных исследований академических учреждений для разработки инновационных лекарственных препаратов. Стороны согласились в том, что потенциальные партнерские проекты могут быть высокоэффективны, а также обсудили возможные схемы взаимодействия для успешной коммерциализации академических исследований и совместной работы в смежных областях.

    «Выход на мировой уровень, создание первых в классе препаратов, опережение мировых гигантов индустрии в выпуске инновационных продуктов на рынок – все это реальные цели BIOCAD. И для реализации этих целей необходимо обращаться к глубоким исследованиям академического уровня. Наша страна всегда была известна достижениями в науке, и я уверен, что долгосрочное сотрудничество с РАН поможет нам достичь высочайших результатов в отрасли, а отечественные разработки станут мировыми блокбастерами», – отметил Дмитрий Морозов.

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