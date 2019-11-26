Каждый будет услышан: российские учёные разработали комплекс для зондирования мнения в интернете

Не увидели и не услышали

В 2018 году стало известно, что рядом с железнодорожной станцией Шиес власти планируется построить одноимённый «экотехнопарк», где будут складироваться мусор. Ближайший населённый пункт от Шиеса находится в 23 км, ближайший крупный город – Сыктывкар – в 98 км. Сам посёлок при станции необитаем с 2002 года, вокруг него – глухая тайга.

Объявленные планы строительства полигона возмутили людей. Собирались митинги, в которых принимали участие тысячи человек. Эксперты заявляли, что строительство «экотехнопарка» приведёт к загрязнению рек и нарушит санитарные нормы. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что его команда изначально не ожидала столь мощной протестной кампании.

И хоть инвестор полигона обещает соблюдение экологических нормативов и последующую рекультивацию земель, недовольных людей становится всё больше. В настоящий момент строительные работы приостановлены, но, возможно, в будущем полигон будет достроен. Власти потеряли огромные деньги и, что важнее, – доверие горожан. Этого можно было избежать, заранее узнав мнение местных жителей и согласовав с населением альтернативное место для полигона.

Фото: pixabay.com

Мнение горожан через митинги и стычки

Показательным случаем, когда мнение людей было учтено и помогло разрешить конфликтную ситуацию стало происходящее в Екатеринбурге в начале 2019 года. Тогда местные власти объявили о строительстве храма Святой Екатерины к 300-летию города (в 2010 году храм хотели возвести на старейшей площади города, в 2016 году – в акватории городского пруда). Проблема заключалась в том, что для строительства пришлось бы вырубить зелёный сквер – одно из любимых прогулочных мест жителей Екатеринбурга.

Проект вызвал недовольство горожан, вспыхнули жаркие споры, которые быстро переросли в митинги и локальные стычки. Попытки начать строительство были сорваны протестами. Во время митинга в мае 2019 года возмущённые горожане повалили забор, который ограждал территорию под храм. Препятствовали им сотрудники ЧОП. Судя по заявлениям силовых структур, нарушений общественного порядка в действиях толпы они тогда не увидели.

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Спустя время сквер наполнили активисты, которые выступили в защиту храма. Это были крепкие мужчины спортивного телосложения. Когда их количество достигло нескольких десятков, с периметра сквера исчезли полицейские машины. Спортсмены двинулись на митингующих. «Меня один борец просто толкал в грудь, пока я шёл спиной вперёд и снимал его лицо. Но стоило повернуться к нему спиной и убрать камеру – в спину поступил уже серьёзный удар и на ногах устоять получилось с трудом. Людей валили с ног. Людей хватали и крутили. У меня из рук выбили телефон, когда я шёл уже за забором, который стремительные спортсмены бодро установили обратно. Один боец пустил струю из газового баллона. И только тогда стражи порядка решили вмешаться. Впрочем, безуспешно, защитники своего не отдали, правоохранители отступили», – рассказал корреспондент E1.

Митинг завершился спустя некоторое время, протестующие с обеих сторон разошлись. Позднее к деэскалации ситуации привело решение местных властей прислушаться к мнению жителей и провести опрос о выборе нового места для строительства.

От разноцветных камней до избиркомов

Волеизъявление – естественная часть жизни. Древние люди делились мнением с помощью жестов, затем – слов и письма, открыто и тайно. Демократия берёт своё начало ещё в Древней Греции и Древнем Риме. В те времена она была возможна только в городах с численностью населения до 10 тыс. человек. Жители таких поселений сами выбирали руководителей, судили преступников – они бросали камни на разные стороны весов или писали записки с именем кандидата на важный пост. Но не у всех было право на выбор: женщины и рабы голосовать не могли.

Шли столетия, общество развивалось, население городов росло. Начали появляться небольшие организации, которые следили за тем, чтобы мнение людей было услышано, позднее – крупные комиссии, ведомства. Однако у подобных центров есть недостаток: обычно в голосованиях принимают участие от сотни до нескольких тысяч человек – получается, что мнение небольшой группы людей берётся за истину и влияет на миллионы людей.

Фото: pixabay.com

Голоса миллионов в считанные секунды

Учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва решили восстановить справедливость и создали программный комплекс для автоматического зондирования общественного мнения. Его название – «Социальный эхолот», а поле деятельности – интернет, которым пользуются миллиарды людей.

Комплекс представляет собой компьютерную систему, которая автоматически определяет отношение сообществ и групп в соцсетях к какому-либо событию, явлению, процессу. Он может быть использован органами власти при принятии решений по общественно значимым вопросам, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

Над программой трудились не только IT-специалисты, но и психологи. В университете отмечают, что информационный «всплеск» в интернете «Социальный эхолот» анализирует не только с оценочной и количественной точек зрения, но и определяет, почему, например, пользователям соцсетей не нравится та или иная инициатива и как, по их мнению, можно исправить ситуацию.

Искусственный интеллект, лежащий в основе комплекса, анализирует отражённые в интернете семантические коды на основе разработанной в университете системы цифровых словарей. «Принципиальная новизна эхолота в том, что он может моделировать контекстные «пространства», в которых просматриваются не только содержательные аспекты информации, но и смысловые», – рассказывает заведующий кафедрой психологии развития вуза Константин Лисецкий.

«Социальный эхолот» – это не аналог широко используемых социологических опросов и маркетинговых программ. Это самый современный способ узнать, что думают люди по тому или иному вопросу: где разбить новый парк, довольны ли вы жизнью в своём районе, где не хватает автобусного маршрута и другим. При работе комплекса людям не нужно отвечать на заранее сформулированные вопросы, их мнение собирается автоматически. Так программа в том числе экономит расходы на проведение опросов.

«Учитывая оперативность программного комплекса, можно в один клик собрать дифференцированную информацию и получить таким образом вектор изменения общественного мнения к определённым событиям в режиме реального времени», – рассказывает профессор кафедры технической кибернетики университета Александр Куприянов.

«Социальный эхолот» был представлен на выставке форума «Открытые инновации». Специалисты оценили возможности программы и её реальную пользу.