Спутник сфотографировал покрытый льдом кратер на Марсе

Европейское космическое агентство опубликовало фотографию марсианского кратера Королева, сделанную зондом Mars Express. Спутник при помощи камеры высокого разрешения сделал несколько фотографий поверхности Марса. Затем ученые объединили их в общую панораму.

Кратер Королева назван в честь русского ученого Сергея Королева, который является создателем советской ракетно-космической техники. По его инициативе и под его руководством был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Кратер достигает 82 км в диаметре и полностью заполнен льдом, который не тает круглый год. Толщина льда в центре кратера достигает почти 2 км.

Спутник Mars Express был запущен в 2003 году и за 15 лет с его помощью было сделано множество открытий о Марсе. Кратер Королева обнаружили в 1973 году в ходе исследовательской программы NASA. Новые снимки помогут понять, как выглядел океан на Марсе, и почему на планете испарилась вода.