  • 27 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 23:21 67.2079  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 23:21 76.1457  
Нефть($) 26.11.2018 60.51 +2.06
Нефть(p) 26.11.2018 3999.21 +142.02

Космический аппарат «Инсайт» сел на Марс

Автор:


© Фото: mars.nasa.gov

Темы дня

«Инсайт» стал четвертым модулем, успешно посаженным NASA на Марс за последние 20 лет.

Автоматическая межпланетная станция NASA «Инсайт» успешно приземлилась на поверхности Марса. Сигнал об этом был получен в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск).

Аппарат опустился на поверхность на скорости около 8 км в час. Его торможение со скорости около 20 тыс. км в час началось на расстоянии около 125 км от поверхности.

Модулю потребуется от двух недель до трех месяцев на подготовку оборудования для проведения исследований и решения научных задач. Ученые будут отслеживать его перемещения с точностью до нескольких сантиметров с помощью радиолокационных приборов. Всего миссия рассчитана на 720 дней.

С помощью сейсмографа, который установлен на «Инсайте», ученые хотят изучить толчки под поверхностью Марса и отделить их от толчков, возникающих из-за падения метеоритов. В атмосфере Марса, более разреженной по сравнению с земной, крупные метеориты не сгорают.

Ключевая задача миссии – пробурить скважину глубиной около пяти метров. Такой глубины космические аппараты пока не достигали. Ученые планируют изучить, как под поверхностью Марса распространяется тепло, и исследовать устройство его коры, мантии и ядра. Возможно, в ходе миссии удастся обнаружить скопления жидкой воды под поверхностным слоем – хотя в этом ученые не уверены.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Наука
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Топ-5 самых старых зданий Петербурга

    Меншиковский дворец, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры и другие сооружения – в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™
    23.11.18
    Tkeycoin и биржа EXMO заключили соглашение
    22.11.18
    Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ
    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram