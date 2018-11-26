Космический аппарат «Инсайт» сел на Марс

Автоматическая межпланетная станция NASA «Инсайт» успешно приземлилась на поверхности Марса. Сигнал об этом был получен в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск).

Аппарат опустился на поверхность на скорости около 8 км в час. Его торможение со скорости около 20 тыс. км в час началось на расстоянии около 125 км от поверхности.

Модулю потребуется от двух недель до трех месяцев на подготовку оборудования для проведения исследований и решения научных задач. Ученые будут отслеживать его перемещения с точностью до нескольких сантиметров с помощью радиолокационных приборов. Всего миссия рассчитана на 720 дней.

С помощью сейсмографа, который установлен на «Инсайте», ученые хотят изучить толчки под поверхностью Марса и отделить их от толчков, возникающих из-за падения метеоритов. В атмосфере Марса, более разреженной по сравнению с земной, крупные метеориты не сгорают.

Ключевая задача миссии – пробурить скважину глубиной около пяти метров. Такой глубины космические аппараты пока не достигали. Ученые планируют изучить, как под поверхностью Марса распространяется тепло, и исследовать устройство его коры, мантии и ядра. Возможно, в ходе миссии удастся обнаружить скопления жидкой воды под поверхностным слоем – хотя в этом ученые не уверены.