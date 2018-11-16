Ученые отказались от материального эталона килограмма

На конференции по мерам и весам в Париже отказались от материального эталона килограмма. Трансляция заседания конференции велась на сайте Международного бюро мер и весов.

Эталоном килограмма был цилиндр из сплава платины и иридия, который хранится во французском городе Севр. Специалисты решили, что он не подходит для точных измерений, потому что за 100 лет его масса могла измениться на несколько десятков микрограммов.

Теперь утверждено новое определение килограмма, основанное на постоянной Планка – это константа, которая фигурирует во всех уравнениях и формулах квантовой механики. Расчет будет осуществляться с помощью электромеханической установки под названием весы Киббла. В этих весах эталоном выступает груз, который уравновешивает силу отталкивания между постоянным магнитом и катушкой, по которой пропускают ток.

Благодаря новому определению килограмма, каждая страна сможет воспроизводить эталонную установку самостоятельно, не прибегая к сверке с главным эталоном.

На конференции утвердили новые методы определения ампера (единицы силы тока), кельвина (единицы температуры) и моля (единицы количества вещества).

Килограмм оставался единственной единицей системы СИ, которая определялась с помощью предмета. Теперь все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным физическим постоянным.