Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Обладателями Нобелевской премии по экономике стали американцы Уильям Нордхаус за «интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ» и Пол Ромер за «интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте награды.

Нордхаус исследовал, как между собой взаимодействуют климат и экономика. Его работу сейчас используют для изучения последствий экономического развития на климат. Например, как налоги на выбросы углекислого газа могут повлиять на состояние атмосферы.

Ромер заложил основу теории эндогенного роста, которая гласит, что экономический рост – это результат внутренних, а не внешних причин.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (более 1 миллиона долларов). Присуждение премии по литературе перенесли на следующий год из-за кризиса в Шведской академии. Он начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Новая академия Швеции решила вручить альтернативный приз.

Ранее были объявлены обладатели премии по медицине, по физике, по химии и премии мира.

Фото: Twitter / @NobelPrize