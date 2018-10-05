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Генетики выяснили, почему у хаски голубые глаза

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© Фото: Instagram / @orion_okami_oniks

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У хаски клетки радужной оболочки глаз вырабатывают больше светлых пигментных молекул.

Ученые открыли мутацию в геноме сибирских хаски, из-за которой у собак этой породы пронзительно голубые глаза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научный журнал «PLoS Genetics».

Биологам удалось собрать самый большой набор генов собак и провести масштабное исследование. Отмечается, что ученые изучили более трех тысяч геномов разных пород собак. Среди них были сибирские хаски и другие представители пород с голубыми и карими глазами.

Генетики убедились, что хаски обзавелись «ледяными» глазами в результате удвоения участка генома в 18 хромосоме. Голубоглазые псы имеют две общие мутации с генами PMEL17 и ALX4. При этом аномалия последнего встречается почти у всех хаски, а у других собак отсутствует.

По словам исследователей, этот участок ДНК управляет еще и активностью гена, который связан с работой пигментных клеток глаз и кожи. Повреждение ДНК рядом ALX4 полностью меняет его работу, таким образом клетки радужной оболочки глаз вырабатывают больше светлых пигментных молекул.

Человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной могла стать всеядность предков собак. Они питались тем же, что и их соседи – люди. Пока остается неясным время их приручения. Существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10–18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад).

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