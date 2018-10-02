Нобелевскую премию получили изобретатели в области лазерной физики

Нобелевскую премию по физике присудили за изобретения в области лазерной физики. Лауреатами премии стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикленд (Канада). Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

В этом году премию вручили создателю оптических пинцетов и изобретателям метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Читайте также:

Нобелевскую премию по медицине вручили за терапию рака

Комитет выделил у Ашкина открытие оптических пинцетов. С их помощью можно захватывать атомы и молекулы. Благодаря этому изобретению появилась возможность изучать и манипулировать вирусами, бактериями и другими клетками без их повреждения. «Ашкин реализовал свою мечту, создав световую ловушку», – отмечает комитет, добавляя, что так «научная фантастика стала реальностью».

Муру и Стрикленд награждены за изобретение технологии усиления ультракоротких лазерных импульсов. Это «открыло новые области исследований и привело к широкому промышленному и медицинскому применению», – указывает нобелевский комитет.



Донна ​Стрикланд стала третьей женщиной – лауреатом Нобелевской премии по физике.

Фото: Twitter / @NobelPrize