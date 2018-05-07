Еда как допинг: российские ученые нашли законный способ повысить результативность спортсменов

Достижения профессиональных спортсменов – это результат не только упорных многолетних тренировок, но и правильно подобранной системы питания. Знаете ли вы, чем обусловлено наличие того или иного продукта в меню спортсмена? Человеку без специального образования на этот вопрос ответить сложно, ведь он, как правило, строит свой рацион, основываясь на общих знаниях и принципах: белки, жиры и углеводы. Что мы знаем о правильном питании с детства? Меньше жареной и жирной пищи, больше овощей и фруктов. В целом, это правильно. Однако, если речь идет о высоких физических нагрузках, необходимо копнуть глубже.

Гордон Пири, английский легкоатлет, в одной из своих книг рассказывает, что некоторые профессиональные спортсмены часто настолько необдуманно подходят к своему питанию, что снижается не только их выносливость и сила, но и уровень иммунитета, просыпаются давно забытые болезни и возникают совершенно новые. Это, без сомнения, влияет на их достижения. Например, в спортивных командах американских колледжей принято строго контролировать вес спортсменок без внесения продуманных изменений в режим питания. Единственный критерий – это весы. В результате, чтобы пройти очередное взвешивание, некоторые девушки просто перестают есть. В работах 1991 года, посвященных женщинам-спортсменам, 42% сообщили о том, что раньше страдали анорексией; 67% выразили боязнь растолстеть; 50% жаловались на невозможность контролировать питание. Это приводит к ослаблению здоровья, тошноте и даже хрупкости костей.

Распространенная проблема, часто вызванная неправильным питанием у активно тренирующихся спортсменов, – это анемия, или малокровие. Симптомы анемии проявляются в виде бледности кожи, сонливости, общей слабости организма из-за низкого содержания гемоглобина, или красных кровяных клеток, в крови. Основной причиной малокровия является недостаточность железа. Без правильно построенного питания организм не будет получать железо в количествах, достаточных для проведения тяжелых ежедневных тренировок. Даже если пища содержит необходимое количество железа, при неправильном питании организм не сможет его усвоить, и уровень гемоглобина спортсмена будет пониженным.

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Российским спортсменам это не грозит. Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии разработали систему диагностики, которая позволит составлять персонализированные планы питания для спортсменов разных специализаций и квалификаций. «Нутриспорт» – это система многоуровневой диагностики нарушений пищевого статуса спортсмена, то есть состояния обеспеченности организма пищевыми веществами в данный период времени, который определяет работу органов и метаболических систем организма.

В эту систему включены три уровня: НУТРИСПОРТ-1, НУТРИСПОРТ-2 и НУТРИСПОРТ-3. Запомнить легко. Каждый из них позволяет на определенном технологическом и методологическом уровне выявлять нарушения пищевого статуса и оценивать риск развития алиментарно-зависимых заболеваний, то есть тех, большое значение в развитии которых играет питание. Помните анемию?

Фото: flickr.com

Оценка физической подготовки – это то, что учитывается на каждом уровне обследования. Специалисты оценивают, какой объем нагрузки спортсмен может выполнять ежедневно с соответствующей энергией и минимальным риском для здоровья.

Во время исследований в рамках второго уровня для определения переменных физиологических параметров (артериальное давление, частота пульса) применяют так называемые полевые тесты, третьего уровня – лабораторные тесты с применением специального оборудования.

Чтобы провести полноценную диагностику, необходимо собрать данные не только об уровне физподготовки, но и о состоянии обмена веществ и персональных энергозатратах во время занятий спортом. Это важно, потому что такие показатели различаются даже в пределах однородной группы спортсменов (одного пола, возраста, уровня спортивных достижений или квалификации).

Отдельно проводят анализ наличия определенных генов у спортсмена. Интересно, что какая-либо спортивная специализация может быть генетически предопределена – вклад генотипа в спортивный успех может достигать 75%. Замечали, как много среди спортсменов родственников? Но не только в этом польза анализов генетических особенностей: полученная информация позволяет оптимизировать тренировочный процесс (рассчитать нагрузки, время тренировки и восстановления), проводить профилактику целого ряда заболеваний (гипертоническая болезнь, острый инфаркт миокарда, чрезмерная гипертрофия миокарда, переломы костей, некоторые алиментарно-зависимые заболевания), узнать об индивидуальных особенностях биотрансформации, или метаболизма, пищевых веществ и многое другое.

Фото: foodiesfeed.com

Особое внимание в диагностике занимает детальное медицинское исследование нейропсихического состояния спортсмена. Изучается уровень тревожности, мотиваций, депрессивной настроенности и др. Как утверждают специалисты, учет и коррекция этих факторов тоже влияет на оптимизацию спортивной формы. Это же из области психосоматики, о которой сейчас твердят на каждом углу.

В обязательном порядке изучают метаболограмму. Этот анализ включает ряд показателей, характеризующих скорость белкового, жирового и углеводного обмена.

Обязательно исследуют и нарушения опорно-двигательного аппарата (кости, их соединения и скелетные мышцы), так как он наиболее уязвим при интенсивных нагрузках. Здесь можно вспомнить об анорексии и булимии, которыми страдают представительницы отдельных видов спорта, и их влиянии на состояние костей.

У спортсменов высокого уровня «метаболитный коридор», в пределах которого их функции оптимальны, узок, и уменьшается по мере роста спортивного мастерства и уровня квалификации, количества перенесенных нагрузок, что, естественно, отражается на состоянии адаптационного потенциала.

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В обязательном порядке проводится анализ крови. Он позволяет выявить признаки перетренированности (дефицит гемоглобина, сдвиги биохимических и гормональных показателей крови) и наличие воспаления.

А так как из-за высоких физических и нервно-психических нагрузок элитные спортсмены подвержены болезням, связанным с нарушениями иммунной системы, особо актуален анализ иммунограммы – исследование крови, направленное на оценку иммунной системы. В соответствии с результатами происходит коррекция рациона питания, выявляется необходимость применения специальных пищевых добавок для питания спортсменов направленного действия, введение иммуномодуляторов и др. Обязательно проводится анализ на подверженность действию пищевых аллергенов, а продукты, их содержащие, исключаются из рациона. Даже если известно, на что у вас аллергия, не поленитесь и сделайте анализ снова: можно обнаружить много важного.

Существует несколько критериев, от которых зависит рацион питания спортсменов. Во-первых, энерготраты в покое и при физической нагрузке (суточные, во время сна, тренировок, соревнований, другой деятельности) в определенный период спортивного цикла (восстановительный, тренировочный, предсоревновательный, соревновательный). Далее – специфичность вида спорта: в единоборствах и большинстве сложно-координационных видов спорта существуют строгие ограничения по массе тела. Также – анализ фактического питания в динамике (на данный момент, сравнение с предыдущими результатами с целью последующей корректировки). И скорость окисления энергетических субстратов: в зависимости от выполняемой физической работы, частоты сердечных сокращений, соотношения показателей дыхания (углекислый газ к кислороду) белки, жиры и углеводы, те самые субстраты окисления, усваиваются быстрее или медленнее по отношению друг к другу.

При составлении оптимального рациона обязательно учитывается специфичность физической нагрузки. Например, при аэробной нагрузке – ходьба, бег и плавание на длинные дистанции – скорость расщепления жирных кислот выше, чем углеводного и белкового компонента. Взрывная нагрузка – например, спринтерский бег на 100-200 метров – находится в смешанной зоне энергообеспечения.

В исследованиях принимали участие самые настоящие спортсмены. Исследователи изучили физический статус и адаптационный потенциал спортсменов высшей квалификации, то есть не ниже кандидатов в мастера спорта. Среди них были представители различных групп спорта: силовых, скоростно-силовых, сложно-координационных, игровых и единоборств. А затем спортсменам составили индивидуальные рекомендации по рациону питания. В исследовании приняли участие штангистки, члены женской олимпийской сборной России по тяжелой атлетике, а также спортсмены сборной России по санному и некоторым другим зимним олимпийским видам спорта.

Фото: foodiesfeed.com

В марте этого года было проведено обследование мужской сборной по водному поло. В настоящее время специалисты ФИЦ питания и биотехнологии заканчивают анализ полученных данных и проводят разработку персональных рационов питания для каждого обследованного члена команды и рекомендаций с рационом питания для всей команды в период проведения предсоревновательных сборов для передачи в Федерацию водного поло России. А сейчас начинается обследование олимпийского резерва России по фигурному катанию.

Все хотят узнать, какими продуктами повысить силу? Белками: мясо, рыба, яйцо, творог, молоко. Выносливость – белками и углеводами: молочные и безмолочные каши, хлеб из муки грубого помола, отварной или запеченный картофель, а также витамины и микроэлементы, содержащиеся во всех продуктах, включая овощи и фрукты. То есть рацион должен быть полноценным и разнообразным и не выходить по калориям за рамки собственных энерготрат.

Исследования, проведенные до и после коррекции рациона питания по результатам диагностики, говорят о значительном повышении адаптационного потенциала и показателей толерантности к физической нагрузке, то есть степени физической тренированности и способности переносить нагрузку. Из-за непостоянства применения рекомендаций и несоблюдения правил рациона питания в течение всего времени спортивной деятельности, специалисты наблюдают небольшой спад показателей выносливости и силы. Это еще раз доказывает необходимость применения индивидуального рациона и подхода к питанию на протяжении длительного времени. Правильное питание – это навсегда.

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Несмотря на то, что исследования проводились на группах профессиональных спортсменов, система диагностики подходит и любителям, повышающим свой уровень физической активности. А где-то на горизонте уже виднеются иностранные спортивные делегации, которые тоже не прочь изучить свой организм по всем правилам российских ученых.

Диагностика «Нутриспорт» заручилась мощной поддержкой: методические рекомендации были рассмотрены и одобрены профильной комиссией по лечебной физкультуре и спортивной медицине Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России, а также рабочей группой «Государственное регулирование мер по поддержке производителей спортивного питания и повышения образованности спортсменов и тренеров в сфере спортивного питания как меры по профилактике употребления допинга» комитета по социальной политике Совета Федераций Федерального Собрания.

В июле 2017 года методические рекомендации обсудила проблемная комиссия по спортивному и специализированному питанию и утвердило ФАНО России и Российской Академии наук по медицинским проблемам питания. Согласитесь, мощный бэкграунд.