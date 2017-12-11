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Ультразвук или кипячение: в Бурятии приготовили желе из облепихи по «щадящей» технологии

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© Фото: pixabay.com

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Серия желе, соков и соусов из облепихи Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства вошла в число лучших продуктов российского производства. Ученые применяют «щадящую» технологию приготовления продукта, что позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ ягоды.

Облепиховое желе, приготовленное по «щадящей» технологии, стало героем аграрной выставки «Золотая осень-2017». Производством вкусного и полезного желе, а также соков и соусов из облепихи занимается инновационное предприятие «Надежда», созданное в 2014 году на базе Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Ученые сами занимаются и выведением новых сортов облепихи, и выращиванием растения, и изготовлением продукции на основе своей же уникальной технологии, сохраняющей наибольшее количество витаминов в ягоде. У жюри «Золотая осень-2017» сомнений не осталось: продукция прошла отбор и была представлена в числе лучших продуктов российского производства на аграрной выставке.

Облепиха является одной из ведущих ягодных культур Бурятии. Условия резко континентального климата Забайкалья подтолкнули ученых на выведение сорта, стойкого к морозам. Преимущество сортов облепихи бурятской селекции еще и в высоком содержании биологически активных веществ и витаминов.

Чтобы сохранить полезные свойства бурятской ягоды, НИИ сельского хозяйства разработало особую технологию приготовления соусов, желе и соков. Секрет «щадящей» технологии в применении ультразвука в процессе приготовления, минимальном использовании сахара и отсутствии синтетических добавок.

Записывайте рецепт желе. Берем бурятскую облепиху и сибирские яблоки. Последние нужны потому, что в них содержится пектин. Это пищевое растворимое волокно, которое используется в промышленности как загуститель или стабилизатор. Многим покупателям оно встречалось в составе продукта на упаковке под кодом добавки Е440. Эта «ешка» не просто безвредна для организма, а очень и очень полезна. Пектин чистит все системы организма от токсинов, пестицидов, желчных кислот, холестерина и многого другого, а также обладает омолаживающим эффектом. Натуральное сырье гораздо выгоднее дорогостоящих синтетических загустителей.

Смесь из облепихи и яблок подвергают термообработке при температуре 85-90С, пока 10-12% смеси не «подсохнет». Затем ее перетирают на протирочной машине. Получившийся облепихово-яблочный сок смешивают с сахаром. Массу подогревают до температуры 60-65С для полного растворения сахара. Полученный продукт кладут в стеклянную, пластиковую или жестяную тару и подвергают ультразвуковой обработке в течение четырех минут.

Если сравнить желе, полученное после обработки ультразвуком, с тем, которое подвергли пастеризации, то в последнем болезнетворных бактерий будет в три раза больше. Ультразвуковая обработка на низких частотах в 25±5 кГц спасет продукт от образования плесеней и дрожжей.

Обработка ультразвуком не только сохраняет биологически активные вещества в готовом продукте, но и является энергосберегающей. Для обеззараживания продукта путем пастеризации необходимо передать энергию на всю массу микроорганизмов, которые распределены по желе. Это влечет за собой значительное потребление электричества. Для достижения такого же эффекта при обработке продукта ультразвуком достаточно нескольких циклов воздействия, что в общем занимает не более десяти минут. Под действием ультразвука микроорганизмы деформируются, а их оболочки разрушаются.

В Бурятском НИИ сельского хозяйства принципиально используют лишь «зеленые» технологии: ресурсо- и энергосберегающие, экологически чистые, безотходные и позволяющие сохранить максимум полезных веществ в производимой продукции.

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