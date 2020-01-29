Поэзия, ресурсы и полупроводниковые лазеры: нобелевские лауреаты из Петербурга

Иосиф Бродский

Ленинградский поэт получил Нобелевскую премию по литературе в 1987 году – к тому времени он находился в эмиграции уже 15 лет. Бродский стал пятым русскоязычным писателем, которому вручили престижную награду.

Нобелевский комитет отметил Иосифа Александровича «за всеобъемлющую литературную деятельность, наполненную ясностью мысли и поэтической интенсивностью».

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«Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом», – сказал Бродский на церемонии награждения.

Фото: commons.wikimedia.org

Жорес Алфёров

Алфёров родился в Витебске, а в Ленинград перебрался, когда решил поступить в ЛЭТИ. Позднее он многие годы работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

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Главным научным достижением Алфёрова стало создание полупроводниковых гетероструктур. Они, например, легли в основу полупроводниковых лазеров. Благодаря им работает оптоволокно, без которого не было бы ни мобильной связи, ни интернета.

Нобелевской премией Алфёрова отметили в 2000 году, когда учёному было 70 лет. Награду Жорес Иванович разделил с Гербертом Кремером, каждому из них досталось по 1/4 премии. Половина досталась Джеку Килби, изобретателю интегральной микросхемы.

Фото: kremlin.ru

Пётр Капица

Уроженец Кронштадта всю жизнь посвятил физике. Нобелевскую премию ему вручили довольно поздно – когда учёному было 84 года. Капица стал лауреатом награды «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур». Учёный ещё в 1938 году открыл явление сверхтекучести – но премию за это получил спустя 40 лет.

Достижение Капицы заключалось в следующем: если гелий охладить до «критической температуры», то есть до -270,98 градуса при давлении 0,05 атмосферы, у него пропадает вязкость и он начинает течь без трения. Наблюдать явление можно, если, например, поместить такой гелий в стакан. Он начнёт вытекать через края в направлении более высокой температуры, даже если уровень жидкости находится очень низко.

Сам Капица был удивлён, что его отметили Нобелевской премией спустя столь большой период времени. «По воле судеб случилось так, что от этих работ я отошел уже более 30 лет назад, и, хотя в руководимом мною институте продолжают заниматься низкими температурами, я сам занялся изучением явлений, происходящих в плазме при тех исключительно высоких температурах, которые необходимы для осуществления термоядерной реакции. Эти работы привели нас к интересным результатам, открывающим новые перспективы, и я думаю, что лекция на эту тему представляет больший интерес, чем уже забытые мною работы в области низких температур», – сказал учёный в своей нобелевской лекции.

Фото: kapitza.ras.ru

Иван Павлов

Первым обладателем Нобелевской премии из России был Иван Павлов. В 1904 году он удостоился награды «за труды по физиологии пищеварения, расширившие и изменившие понимание жизненно важных аспектов этого вопроса».

Фактически Павлов был создателем физиологии пищеварения. Во время церемонии вручения Нобелевской премии Карл Мернер, представитель Каролинского института, сказал, что благодаря работе русского учёного «мы смогли продвинуться в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы».

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Павлову также удалось доказать существование условного рефлекса, то есть приобретённого. Учёный экспериментировал на животных, после чего появился известный термин «собака Павлова».

Фото: commons.wikimedia.org

Илья Франк

В 1934 году 26-летний учёный Франк заинтересовался работой Павла Черенкова по свечению чистых жидкостей под действием гамма-лучей. Спустя 24 года они вместе с Игорем Таммом получат Нобелевку по физике «за открытие и истолкование эффекта Черенкова».

Явление представляет собой голубое свечение жидкостей под действием гамма-лучей. Группа учёных смогла объяснить, что это связано с электронами, которые выбиваются из электронных оболочек атомов при движении со скоростью, превышающей скорость света в данной среде.

В настоящее время эффект часто используется в физике для регистрации частиц и определения их скоростей.

Фото: jinr.ru

Леонид Канторович

Единственным лауреатом премии по экономике памяти Альфреда Нобеля из СССР или России остаётся петербуржец Леонид Канторович.

В 1975 году его вместе с американцем Тьяллингом Купмансом наградили «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Во время вручения премии представитель Шведской королевской академии наук сказал, что «основные экономические проблемы могут изучаться в научном плане, независимо от политической организации общества, в котором они исследуются».

Канторович остался в истории и благодаря оптимизации работы такси, которым экономисту приходилось часто пользоваться из-за своих опозданий. Он заметил, что в одни промежутки времени сложно поймать машину, а в другие многие водители остаются без заказов. Канторович предложил ввести плату за посадку, благодаря чему таксисты стали чаще соглашаться на поездки на небольшие расстояния.

Фото: commons.wikimedia.org