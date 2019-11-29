  • 30 Ноябрь 2019
USD 27.11.2019 64.0239 +0.2602
USD ММВБ 00:05 64.0711  
EUR 27.11.2019 70.5159 +0.2037
EUR ММВБ 00:05 70.5765  
Нефть($) 29.11.2019 60.68 4.06
Нефть(p) 29.11.2019 3884.97 +274.67

Московские учёные разработали методику эффективной диагностики смертельных грибков

Автор:


© Фото: Pixabay

Темы дня

Сотрудники Института органической химии РАН создали методику, которая позволяет выявлять на ранней стадии аспергиллёз, тяжёлую форму смертельно опасного для человека грибка.

«Проклятье фараонов»

 

В 1923 году было сделано одно из главных археологических открытий в истории. В египетской Долине Царей обнаружили погребальную камеру, в которой многие годы хранилась мумия Тутанхамона. Гробницу фараона нашла команда британского археолога Говарда Картера. Он действовал вместе с лордом Карнарвоном и рядом других специалистов. Через некоторое время участники экспедиции стали умирать друг за другом.

Первым был лорд Карнарвон. Он умер 5 апреля 1923 года, спустя полтора месяца после обнаружения саркофага. Ещё 12 человек скончались в течение следующих десяти лет. Сам Говард Картер, который первым зашёл в гробницу, прожил 16 лет.

Цепочка смертей привела к появлению различных мифов. Самым известным стала легенда о «проклятии фараонов». Журналисты и любители мистификаций нашли большое количество «подтверждений» теории, которые никто не воспринимал всерьёз. Вскоре после вскрытия гробницы польского короля Казимира IV Ягеллончика в 1973 году стало понятно, что опасность в древних захоронениях несёт не проклятье, а грибок.

Учёные выяснили, что в мумиях и местах, где они были погребены, можно встретить несколько видов аспергиллов. Это плесневые грибы, отдельные виды которых вызывают заболевания. Например, они вырабатывают смертельно опасные токсины, подавляющие иммунитет и даже повреждающие органы.

Такое «проклятье фараонов» встречается не только во многовековых гробницах, но и в повседневной жизни. Не все грибки одинаково опасны, однако часть из них представляют угрозу жизни миллионам людей по всему миру.

Фото: pixabay.com
 

Тысячи тяжело больных пациентов

 

Грибки – организмы, известные с древности. Например, плесень существует многие тысячи лет, и встретить её можно везде: на продуктах питания, в помещениях и даже в воздухе.

Врачи отдельно выделяют паразитические грибки, которые вызывают микоз. Это заболевания, которые поражают кожу, ногти или внутренние органы. Одна из наиболее тяжёлых форм микоза – аспергиллёз. В основном он развивается в лёгких человека, но в отдельных случаях, которые сопровождаются ослабленным иммунитетом, болезнь распространяется на сердце или головной мозг.

Впервые грибы из рода аспергиллов были описаны в 1729 году. Их изучал Пьер Антонио Микели, ботаник и миколог из Италии. Как оказалось позднее, микроорганизм вызывает тяжёлые заболевания – в середине XIX века было посмертно выявлено поражение лёгких у человека.

Читайте также:

Тамбовские учёные научили роботов выявлять внутренние дефекты овощей и фруктов на этапе сортировки

Со временем специалисты узнали, что аспергиллы можно обнаружить везде. Они встречаются в продуктах, в почве, в пыльце цветов, в семенах, в пыли и в воздухе, поэтому грибок запросто может попасть в организм человека. Люди вдыхают споры ежедневно, но с ними успешно борются клетки иммунной системы. Заражение случается при ослабленном иммунитете или большом количестве грибка.

В XX веке люди научились бороться с аспергиллёзом. При начальных формах для этого используют противогрибковые препараты, но они помогают не всегда. Иногда приходится прибегать к хирургии и вырезать поражённую часть лёгкого.

Проблемой до сих пор остаётся диагностика заболевания. Если не выявить грибковую инфекцию на ранней стадии, она может привести к смерти. При хроническом лёгочном аспергиллёзе летальность без оперативного вмешательства составляет около 80% в течение пяти лет, а при инвазивном смерть наступает в течение месяца после заражения. Согласно данным Глобального фонда по борьбе с микозами, ежегодно от грибков умирают около 1,7 млн человек, что сравнимо с числом скончавшихся от туберкулёза.

В России больше 50 тыс. человек страдают хроническим аспергиллёзом лёгких. Каждый год из них умирают примерно 8 тыс. пациентов. При этом в общем микоз угрожает жизням более 3 млн россиян.

Как отметил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. Мечникова Николай Климко, врачи нередко принимают симптомы аспергиллёза за проявления сопутствующей болезни – туберкулеза, астмы или другого недуга. Из-за несовершенства современных способов диагностики больных с тяжёлой формой микоза поздно направляют к соответствующим специалистам. В России очень мало профильных центров с лабораториями. Анализ в них проводят дольше, чем позволяет здоровье пациентов.

Фото: pixabay.com
 

Экспресс-тест за пару часов

 

Чтобы дать надежду больным аспергиллёзом, высокоэффективные способы диагностики пытаются сделать учёные из разных стран. Первыми уникальный метод выявления микоза разработали в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН.

Способ представляет собой набор реагентов. Для пациента процесс будет очень простым. Ему нужно будет обратиться к врачам и сдать анализы. Для изучения пригодны образцы крови или мокроты. Выявить болезнь можно всего за пару часов – значительно быстрее, чем позволяют другие методы.

По словам члена-корреспондента РАН Николая Нифантьева, заведующего лабораторией химии гликоконъюгатов, в основу технологии легли синтетические антигенные олигосахариды, то есть особый вид полимерных углеводов. Благодаря им учёные могут увидеть фрагменты клеточной стенки того или иного вида грибка.

Главным преимуществом нового способа станет высокая чувствительность реагентов, которая позволит эффективно выявлять аспергиллёз. Разработка уникальной тест-системы имеет большое значение для здравоохранения, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Он подчеркнул, что ни один из существовавших прежде методов не может сравниться в точности диагностирования. Помимо этого, систему можно будет использовать за пределами специализированных лабораторий в других медицинских учреждениях, что делает метод более доступным.

Клинические испытания реагентов начнутся в ближайшее время. Тестовой площадкой станет Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова. После этого учёные смогут сделать системы диагностики для всех трёх видов болезни. С помощью выявления антигена гриба Aspergillus можно будет обнаружить острый инвазивный аспергиллёз. Определение иммуноглобулина G позволит найти маркеры аллергического бронхолёгочного аспергиллёза, а иммуноглобулина G – хронической формы заболевания.

Важный проект для борьбы с грибковыми болезнями стал частью программы исследований Института органической химии им. Зелинского. На все проекты Российский научный фонд выделил почти 130 млн рублей. Благодаря прорывной работе учёных десятки тысяч человек смогут получить шанс на выздоровление от опасных инфекций.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Наука
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Особняк Кельха: безумная роскошь и безумная судьба её владельцев

    История дома с фантастическими интерьерами, построенного на деньги сибирских золотых магнатов. И очень запутанная жизнь владельцев: барона, торговавшего в СССР папиросами, и наследницы миллионов, сбежавшей от него в Париж.

    читать далее →

    Топ-7 барбершопов Петербурга: цены и отличия

    Собрали лучшие места города, где мужчины могут подстричься, подровнять бороду и просто угоститься кофе в приятной обстановке. Всё отсортировано по ценнику.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Маленький замок у «Чёрной речки»: история дачи Салтыковой в Петербурге

    Небольшое строение на улице Академика Крылова в своё время было дачей нескольких богатых родов, молочной фермой, школой и больницей. Рассказываем, кто такой «Попо», при чём тут Пушкин, Блок, Шерлок Холмс, цветы и готика.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal
    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров
    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?
    24.10.19
    Травматолог-ортопед: в каких случаях следует обращаться к врачу
    18.10.19
    До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram