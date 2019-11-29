Московские учёные разработали методику эффективной диагностики смертельных грибков

«Проклятье фараонов»

В 1923 году было сделано одно из главных археологических открытий в истории. В египетской Долине Царей обнаружили погребальную камеру, в которой многие годы хранилась мумия Тутанхамона. Гробницу фараона нашла команда британского археолога Говарда Картера. Он действовал вместе с лордом Карнарвоном и рядом других специалистов. Через некоторое время участники экспедиции стали умирать друг за другом.

Первым был лорд Карнарвон. Он умер 5 апреля 1923 года, спустя полтора месяца после обнаружения саркофага. Ещё 12 человек скончались в течение следующих десяти лет. Сам Говард Картер, который первым зашёл в гробницу, прожил 16 лет.

Цепочка смертей привела к появлению различных мифов. Самым известным стала легенда о «проклятии фараонов». Журналисты и любители мистификаций нашли большое количество «подтверждений» теории, которые никто не воспринимал всерьёз. Вскоре после вскрытия гробницы польского короля Казимира IV Ягеллончика в 1973 году стало понятно, что опасность в древних захоронениях несёт не проклятье, а грибок.

Учёные выяснили, что в мумиях и местах, где они были погребены, можно встретить несколько видов аспергиллов. Это плесневые грибы, отдельные виды которых вызывают заболевания. Например, они вырабатывают смертельно опасные токсины, подавляющие иммунитет и даже повреждающие органы.

Такое «проклятье фараонов» встречается не только во многовековых гробницах, но и в повседневной жизни. Не все грибки одинаково опасны, однако часть из них представляют угрозу жизни миллионам людей по всему миру.

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Тысячи тяжело больных пациентов

Грибки – организмы, известные с древности. Например, плесень существует многие тысячи лет, и встретить её можно везде: на продуктах питания, в помещениях и даже в воздухе.

Врачи отдельно выделяют паразитические грибки, которые вызывают микоз. Это заболевания, которые поражают кожу, ногти или внутренние органы. Одна из наиболее тяжёлых форм микоза – аспергиллёз. В основном он развивается в лёгких человека, но в отдельных случаях, которые сопровождаются ослабленным иммунитетом, болезнь распространяется на сердце или головной мозг.

Впервые грибы из рода аспергиллов были описаны в 1729 году. Их изучал Пьер Антонио Микели, ботаник и миколог из Италии. Как оказалось позднее, микроорганизм вызывает тяжёлые заболевания – в середине XIX века было посмертно выявлено поражение лёгких у человека.

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Со временем специалисты узнали, что аспергиллы можно обнаружить везде. Они встречаются в продуктах, в почве, в пыльце цветов, в семенах, в пыли и в воздухе, поэтому грибок запросто может попасть в организм человека. Люди вдыхают споры ежедневно, но с ними успешно борются клетки иммунной системы. Заражение случается при ослабленном иммунитете или большом количестве грибка.

В XX веке люди научились бороться с аспергиллёзом. При начальных формах для этого используют противогрибковые препараты, но они помогают не всегда. Иногда приходится прибегать к хирургии и вырезать поражённую часть лёгкого.

Проблемой до сих пор остаётся диагностика заболевания. Если не выявить грибковую инфекцию на ранней стадии, она может привести к смерти. При хроническом лёгочном аспергиллёзе летальность без оперативного вмешательства составляет около 80% в течение пяти лет, а при инвазивном смерть наступает в течение месяца после заражения. Согласно данным Глобального фонда по борьбе с микозами, ежегодно от грибков умирают около 1,7 млн человек, что сравнимо с числом скончавшихся от туберкулёза.

В России больше 50 тыс. человек страдают хроническим аспергиллёзом лёгких. Каждый год из них умирают примерно 8 тыс. пациентов. При этом в общем микоз угрожает жизням более 3 млн россиян.

Как отметил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. Мечникова Николай Климко, врачи нередко принимают симптомы аспергиллёза за проявления сопутствующей болезни – туберкулеза, астмы или другого недуга. Из-за несовершенства современных способов диагностики больных с тяжёлой формой микоза поздно направляют к соответствующим специалистам. В России очень мало профильных центров с лабораториями. Анализ в них проводят дольше, чем позволяет здоровье пациентов.

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Экспресс-тест за пару часов

Чтобы дать надежду больным аспергиллёзом, высокоэффективные способы диагностики пытаются сделать учёные из разных стран. Первыми уникальный метод выявления микоза разработали в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН.

Способ представляет собой набор реагентов. Для пациента процесс будет очень простым. Ему нужно будет обратиться к врачам и сдать анализы. Для изучения пригодны образцы крови или мокроты. Выявить болезнь можно всего за пару часов – значительно быстрее, чем позволяют другие методы.

По словам члена-корреспондента РАН Николая Нифантьева, заведующего лабораторией химии гликоконъюгатов, в основу технологии легли синтетические антигенные олигосахариды, то есть особый вид полимерных углеводов. Благодаря им учёные могут увидеть фрагменты клеточной стенки того или иного вида грибка.

Главным преимуществом нового способа станет высокая чувствительность реагентов, которая позволит эффективно выявлять аспергиллёз. Разработка уникальной тест-системы имеет большое значение для здравоохранения, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Он подчеркнул, что ни один из существовавших прежде методов не может сравниться в точности диагностирования. Помимо этого, систему можно будет использовать за пределами специализированных лабораторий в других медицинских учреждениях, что делает метод более доступным.

Клинические испытания реагентов начнутся в ближайшее время. Тестовой площадкой станет Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова. После этого учёные смогут сделать системы диагностики для всех трёх видов болезни. С помощью выявления антигена гриба Aspergillus можно будет обнаружить острый инвазивный аспергиллёз. Определение иммуноглобулина G позволит найти маркеры аллергического бронхолёгочного аспергиллёза, а иммуноглобулина G – хронической формы заболевания.

Важный проект для борьбы с грибковыми болезнями стал частью программы исследований Института органической химии им. Зелинского. На все проекты Российский научный фонд выделил почти 130 млн рублей. Благодаря прорывной работе учёных десятки тысяч человек смогут получить шанс на выздоровление от опасных инфекций.