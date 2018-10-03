Нобелевскую премию по химии поделили пополам за два исследования белков

В Стокгольме назвали имена обладателей Нобелевской премии по химии. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте награды.

В 2018 году престижную премию получили трое ученых – Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер.

Арнольд награждена за «направленную эволюцию ферментов». Белки способствуют происхождению химических реакций. Ферменты, полученные с помощью направленной эволюции, используются для производства медикаментов, биотоплива и других товаров.

Смит и Уинтер получили премию за «фаговый дисплей пептидов и антител». Это метод, изучающий взаимодействие белков с другими белками или ДНК. Он помогает соотносить белки и генетическую информацию, которая их кодирует.

Впервые этот метод описал Смит. Уинтер использовал его при создании лекарств, в том числе от псориаза.

Ранее были объявлены обладатели премии по медицине и по физике.

Фото: Twitter / @NobelPrize