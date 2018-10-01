Нобелевскую премию по медицине вручили за терапию рака

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Награда досталась ученым-иммунологам Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе, открывшим новый метод терапии рака.

Ученые установили, что в организме человека есть белок, который действует как своеобразный тормоз для имунной системы. Эллисон и Хондзе выснили, что клетки можно настраивать для борьбы с раком, если отключать белок.

Джеймс Эллисон работает в Онкологическом центре имени М. Д. Андерсона Техасского университета. Его коллега Хондзе занимается исследования в Университете Киото.

В 2018 году размер Нобелевской премии составляет 9 млн крон – примерно 1 млн долларов. Во вторник, 2 октября, объявят обладателя награды по физике.

Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не вручают. Решение связано со скандалами в Шведской академии, присуждающей награду. Новая академия Швеции решила вручить альтернативный приз.

Фото: Twitter / @NobelPrize