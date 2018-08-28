В России испытали экзоскелет для военнослужащих

Российские ученые провели испытания экзоскелета с электромоторами, который увеличивает физические возможности военнослужащих. Об этом сообщила «Русская планета».

Разработка позволяет стрелять из ручного пулемета одной рукой. Помимо этого, с ее помощью можно быстрее двигаться и переносить больше снаряжения.

По словам главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олега Фаустова, главная проблема экзоскелетов – отсутствие аккумулятора с нужными характеристиками. В настоящее время специалисты проводят необходимые работы.

Предположительно спецкостюм может появиться к 2025 году.