В России испытали экзоскелет для военнослужащих

Российские ученые провели испытания экзоскелета с электромоторами, который увеличивает физические возможности военнослужащих. Об этом сообщила «Русская планета».
Разработка позволяет стрелять из ручного пулемета одной рукой. Помимо этого, с ее помощью можно быстрее двигаться и переносить больше снаряжения.
По словам главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олега Фаустова, главная проблема экзоскелетов – отсутствие аккумулятора с нужными характеристиками. В настоящее время специалисты проводят необходимые работы.
Предположительно спецкостюм может появиться к 2025 году.