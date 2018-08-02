Ученые из России создали чувствительную перчатку для протезов

Специалисты из Дальневосточного федерального университета разработали перчатку для людей с протезами, с помощью которой они смогут чувствовать предметы. Об этом сообщила «Русская планета».

Чувствительность передается с помощью датчиков, подающих вибрации в здоровые ткани выше протеса. За это отвечают специальные моторчики.

По словам разработчика Полины Безрукавой, способность чувствовать предметы обеспечивает безопасность человеку с протезом.

«Сейчас, когда человек пользуется своей искусственной рукой, он вынужден постоянно на этот предмет смотреть, тем самым контролируя, насколько сильно он сжимает свою руку. Иначе он может этот предмет выронить или сломать, или вообще не совершить захват», – заявила она.

В настоящее время протез тестируют потенциальные пользователи. Продажи устройства могут начаться уже в сентябре 2018 года.