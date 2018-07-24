Российские ученые создали четвероногих роботов

Инженеры Фонда перспективных исследований разработали специальных четвероногих роботов для российских властей. Об этом сообщила «Русская планета».

По словам представителя фонда Сергея Хурса, заказчиком выступило несколько ведомств, но из названия не разглашаются. «Уже создана целая серия четвероногих роботов, но эти разработки носили преимущественно инициативный характер», – отметил он.

Роботы могут передвигаться не только по пересеченной местности, но и по горным тропам. Они без труда преодолевают препятствия и поднимаются по ступеням.

Самой известной компанией, которая создает четвероногих роботов, стала Boston Dynamics. Для военных целей она разрабатывает различные образцы, некоторые из них могут развивать скорость до 45 км/ч.