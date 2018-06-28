Томские ученые разработали обучающего робота

Специалисты из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники при помощи отечественного чипа создали обучающего робота. Об этом сообщила «Русская планета».

Отечественные чипы и платы, выполненные на их основе томской компанией Intec, во время тестов показали более высокую точность по сравнению с зарубежными аналогами, а также возможность большего числа подключений.

У устройству присоединяются датчики газа, влажности, температуры, расстояния и другие сенсоры. С их помощью можно создать робота для соревнований, который, например, будет играть в футбол или преодолевать лабиринты.

В томском университете робота в настоящее время используют для обучения магистрантов, школьников и в проектном обучении.

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