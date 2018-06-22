В России пройдут испытания электроракетного двигателя на йоде

Инженеры ракетно-космической корпорации «Энергия» готовятся испытать электроракетный двигатель, который работает на реактивном йоде. Об этом сообщила «Русская планета».

Обычно для двигателей применяют ксенон. В конце 90-х годов прошлого века старший научный сотрудник «Энергии» предложил использовать йод, а в 2006 году разработка получила патент.

Преимущество йода перед ксеноном – экономичность. Помимо этого, система для подачи ксенона очень большая, поэтому она увеличивает размер и массу двигателя.

В 2022 году состоится эксперимент «Островский» с использованием нового двигателя. Первая часть эксперимента пройдет на борту МКС, а вторая – с использованием корабля «Прогресс».

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