Петербургские ученые нашли древний трепанированный череп

Сотрудники Института истории материальной культуры Российской академии наук обнаружили в Туве древний череп со следами трепанации. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Череп принадлежит представителям народа хунну, пришедшего с территории современной Монголии. Возраст находки – I век до нашей эры.

В черепе ученые обнаружили отверстие диаметром почти 6 см. По мнению петербургских специалистов, трепанацию женщине сделали в медицинских целях.

Эксперты отметили, что захоронение, где сделали находку, не отличается особым богатством, однако на женщине была красивая одежда, а также украшения.

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