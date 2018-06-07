В Петербурге создали электронный «язык», чувствующий вкус лекарств

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета разработали прибор, который сможет определять качество и вкус лекарств. Об этом сообщила «Русская планета».



Устройство представляет собой набор сенсоров. Датчики покрыты чувствительными пленками, размер которых не превышает ноготь человека.



Мембраны изготовлены из специального полимера, который выделяет различия в составе схожих растворов. Они также позволяют определять концентрацию веществ в жидкостях, их токсичность и вкус.



Прибор настраивается в зависимости от целей исследования. Разработка ученых облегчит процесс создания лекарств.

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