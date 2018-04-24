Искусственный интеллект научили определять пол человека по тексту

Российские ученые разработали метод, который позволяет нейросети определять пол человека по написанному им тексту. Обучить искусственный интеллект сложному процессу удалось специалистам из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Национального исследовательского центра «Курчатовский Институт» и Воронежского государственного университета, сообщила «Русская планета».

Эксперты использовали два подхода к моделированию. Они применяли алгоритмы машинного обучения и нейронные сети глубокого обучения (сверточные нейронные сети и рекуррентные нейронные сети с долгой краткосрочной памятью).

Ученым удалось добиться точности в 80%. Они отметили, что это получается в случае, если человек не скрывает свой пол.

В ближайшее время специалисты будут тестировать нейросеть в более сложных условиях, заставляя авторов текстов не выдавать свой пол. Эксперты также попробуют научить искусственный интеллект определять возраст человека по тексту.

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