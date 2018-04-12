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Петербургский орнитолог разработал приложение, распознающее голоса птиц через нейронные сети

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© Фото: vk.com/fuksia28

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Олег Кенунен создал программу в качестве дипломной работы, а в будущем планирует улучшить сервис.

Орнитолог из Петербурга Олег Кенунен выпустил приложение, распознающее птиц по пению. Программа работают при помощи нейронных сетей.

По словам Кенунена, сервис напоминает приложение для поиска песен Shazam, но представляет собой более сложную систему.

«Можно сказать, что приложение напоминает Shazam, только Shazam не совсем так устроен: он определяет сходство с теми записями, которые есть в базе. Кроме этого, речь о музыкальных файлах, то есть записях, сделанных в студии. А тут очень большая изменчивость голосов внутри одного вида. Птицы же друг друга узнают — как мы друг друга узнаем по голосу», — передает «Бумага» слова орнитолога.

Кенунен рассказал, что идея пришла к нему в качестве дипломной работы. Созданием приложения он занимался с середины 2017 года.

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В настоящее время сервис различает 20 голосов, в том числе пение соловья, дрозда и зяблика. Разработчик в будущем собирается не увеличить количество птиц, а улучшить работу нейронной сети.

Орнитолог добавил, что человек может научиться распознавать голоса птиц на слух.

«Проще всего отличить голоса синиц, зябликов — самых фоновых видов, которые есть в любом парке. Или, например, все определят ворону. Это те виды, с которыми люди много встречаются и часто слышат», — сказал Кенунен.

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