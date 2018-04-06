Французские ученые доказали, что голодание продлевает жизнь

Ученые из Национального центра научных исследований во Франции выяснили, что голодание продлевает жизнь у приматов.

Специалисты провели эксперимент, сократив на 30% количество калорий в ежедневном рационе мышиных лемуров. Исследование проводилось на протяжении 10 лет.

Продолжительность жизни приматов увеличилась на 50% по сравнению с животными, которые во время эксперимента питались в обычном режиме. Треть лемуров из первой группы была жива, когда во второй умер последний примат. По оценкам ученых, в среднем участники опыта, ограниченные в калориях, проживали 9,6 года, а другие — 6,4 года.

Сотрудники Национального центра научных исследований отметили, что голодание позволило снизить частоту возрастных заболеваний, в том числе рака и диабета. Сокращение питания позволило старым лемурам замедлить атрофию белого и серого вещества в мозге.

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