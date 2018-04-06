Ученые из Петербурга до конца года создадут силовой тренажер для космонавтов

Петербургские ученые к ноябрю 2018 года создадут многофункциональный силовой тренажер для космонавтов. Его разрабатывают в Центральном научно-иследовательском и опытно-конструкторском институте робототехники и технической кибернетике.

Устройство представляет собой специальную раму с сиденьем и подвижными элементами. Оно позволит космонавтов в условиях невесомости выполнять различные физические упражнения.

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На орбите можно будет делать приседания со штангой, разгибание и сгибание предплечий и туловища, жим ногами и имитировать греблю. Во время занятий нагрузка и положение различных элементов регулируются при помощи пульта управления с сенсорным экраном. После завершения комплекс убирается в специальную нишу, где не будет мешать космонавтам.

Космонавты благодаря тренажеру смогут уменьшить негативное влияние невесомости на организм. Ученые отметили, что тренажер максимально приближает условия и ощущения от занятий к земным.

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Разработку, которую создают по заказу Института медико-биологических проблем РАН запустят к МКС в 2020 году. Ее разместят на научно-энергетическом модуле для введения в состав российского сегмента Международной космической станции.

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