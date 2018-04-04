Ученые установили, что иммунитет влияет на интеллект и работу памяти

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино установили, что ослабленный иммунитет негативно влияет на память и способность обрабатывать новую информацию.

Связь защитных функций организма с особенностями мозга объясняется воспалительной реакцией, сообщила «Русская планета». По словам нейрофизиолога Владимира Архипова, иммунные клетки при появлении вируса выделяют большой набор сигнальных молекул, часть которых не борется с болезнью, а способствует ее развитию.

Из-за нарушения баланса между веществами ухудшаются интеллектуальные способности. Выводы ученых сделаны на основе эксперимента на крысах.

В будущем специалисты применят результаты исследования при изучении возможностей, которые позволят улучшить работу мозга при старости или болезни Альцгеймера.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.