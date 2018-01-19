На Гайдаровском форуме представили новый научный портал "Умная страна"

Новый проект «Умная страна» представили на IX Международном Гайдаровском форуме в Москве, передает «Русская планета». Он призван объединить тех, кому интересны высокие технологии и их развитие в России.

«Умная страна» представляет собой медиапортал, в котором будут собственная лента новостей, репортажи и интервью в текстовом и видеоформате. Здесь же будут вести блоги лидеры российского высокотехнологичного бизнеса.

Новый проект призван способствовать переходу к цифровой экономике, устойчивому инновационному развитию и раскрытию интеллектуального потенциала нации. На портале найдется место и образовательным, и развлекательным материалам.

Кроме того, «Умная страна» будет проводить различные мероприятия совместно с коммуникационным центром новых технологий на базе Физтехпарка – конференции и семинары, стартап-шоу, открытые лекции и премии за достижения в интеллектуальной и технологической сфере.

«Для нас "Умная страна" – это, прежде всего, сообщество умных людей. Людей, которые смогут оценить по достоинству новые технологии, отследить запросы человечества и обеспечить их умными ответами», – прокомментировал основатель проекта Сергей Ручьев.